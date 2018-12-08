Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Каролина" одержала победу над "Анахаймом" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Андрей Свечников отметился результативной передачей.
В составе "Каролины" шайбы забросили Кларк Бишоп (22-я минута), Бретт Пеши (42), Джастин Уильямс (43) и Себастьян Ахо (59). У "Анахайма" голом отметился Якоб Сильверберг (12).
"Каролина" выбрала 18-летнего Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей, в которых набрал 13 (6 голов + 7 передач) очков.
В других матчах игрового дня "Сент-Луис" на выезде обыграл "Виннипег" (1:0), "Даллас" дома одержал победу над "Сан-Хосе" (3:2), "Эдмонтон" на своем льду разгромил "Миннесоту" (7:2).