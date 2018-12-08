Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Калгари.

Результат Репилова - 1 минута 29,315 секунды. Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (1.29,249). Третье место занял его соотечественник Давид Гляйршер (1.29,370).

Россиянин Максим Аравин стал девятым (1.29,602), Семен Павличенко (1.29,870) - 13-м, Степан Федоров (1.30,050) - 18-м, Александр Горбацевич (1.31,147) - 31-м.

Репилов завоевал на последнем чемпионате мира, прошедшем в 2017 году в Австрии, две серебряные и одну бронзовую награды.