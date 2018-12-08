Эксперт: судьи лишили Степанову и Букина второго места в ритм-танце в финале Гран-при

Соревнования проходят в канадском Ванкувере. Степанова и Букин набрали 77,20 балла и занимают четвертое место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла, вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (78,30). Другая российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов (77,33) занимает третье место.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Судьи лишили российских фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина второго места по итогам короткой программы в танцах на льду в финале Гран-при. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова, выступавшая в паре с отцом Букина Андреем.

"Очень сложная ситуация с техническими специалистами, они одним росчерком пера убрали Степанову с Букиным со второго места на четвертое. Есть оценки за обязательные элементы программы, и Степанова с Букиным получили за первую половину танго базовый уровень, то есть ноль. Для того, чтобы получить такую оценку, они должны были стоять на двух ногах и вообще ничего не делать. Это нонсенс, это просто хулиганство", - отметила Бестемьянова.

"А на самом деле они прекрасно откатались и очень прибавили по сравнению с предыдущими соревнованиями. Их оценка не может быть такой и уровень не может уйти так сильно по сравнению с прошлыми соревнованиями, - добавила она.

По мнению эксперта, Степанова и Букин имеют шансы побороться за золотые медали. "У них небольшой отрыв и их произвольная программа, на мой взгляд, в этом году из всех соревнующихся лучшая. У них не лучший стартовый номер, но, надеюсь, технические специалисты не забудут их катание, когда будут оценивать сильнейшую разминку", - пояснила собеседница агентства.

Бестемьянова также назвала заслуженным третье место Синициной и Кацалапова по итогам короткой программы и считает "радужными" их перспективы в произвольном танце, который фигуристы представят в воскресенье.