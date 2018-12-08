Гарт: саночник Репилов должен был занимать первое место на этапе Кубка мира в Калгари

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов должен был завоевать золотые медали на этапе Кубка мира в канадском Калгари. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В субботу Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде, уступив первое место австрийцу Вольфгангу Киндлю. Третье место занял австриец Давид Гляйршер.

"Рады очень сильно. На мой взгляд, он должен был взять золото. Конечно, серебро - это успех, классный результат. Он готов выигрывать, но в спорте не всегда это получается", - отметила Гарт.

Чемпионат мира состоится с 27 по 29 января в Винтерберге. "Перед всей сборной стоит задача в оптимальных кондициях подойти к главному старту сезона чемпионату мира и успешно выступать на этапах Кубка мира. В этом году чемпионат мира будет в Германии, будет сложно. Немецкая трасса, а сборная Германии лидер санного спорта", - сказала Гарт.

Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвертое место на этапе Кубка мира. "Я рада, что наконец наши двойки поехали. Раньше нам этого не хватало для полноценного выступления в эстафете. Кашкин и Коршунов - молодцы, на них возлагаются большие надежды", - заключила президент федерации.

Репилов завоевал на последнем чемпионате мира, прошедшем в 2017 году в Австрии, две серебряные и одну бронзовую награды.