Усманов: Олимпиада в Токио станет для современного фехтования новой точкой отсчета

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Олимпийские игры в Токио станут для фехтования новой точкой отсчета, поворотным моментом в истории вида спорта. Об этом в ходе выступления на конгрессе в Париже, приуроченном к 105-летию Международной федерации фехтования (FIE) заявил президент организации Алишер Усманов.

Фехтование на Играх-2020 впервые будет представлено во всех 12 дисциплинах, решение было принято Международным олимпийским комитетом в июне нынешнего года. До Игр в Рио-де-Жанейро включительно олимпийский турнир фехтовальщиков проходил в 10 дисциплинах, чередуя различные командные соревнования раз в четыре года.

"Это серьезный прорыв, и результат наших усилий. Уверен, это будет положительно оценено спортсменами и зрителями. Через 10-20 лет будущим поколениям будет трудно даже представить, что когда-то могло быть иначе. Но сегодня 12 медалей - это новая точка отсчета, поворотный момент в нашей истории", - заявил Усманов.

На всех Олимпиадах, начиная с 2004 года, два вида оружия были представлены только личными соревнованиями. "Из-за этого многие сильнейшие спортсмены не могли принять участие в главных стартах четырехлетия. Однако теперь эта ситуация исправлена: на Олимпийских играх в Токио будут разыгрываться медали во всех трех видах оружия в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин. Сегодня это наше главное достижение", - подчеркнул Усманов.

Усманов возглавил FIE в 2008 году, в ноябре 2016 года он был переизбран на этот пост на очередные четыре года.