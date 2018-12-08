Российский скелетонист Трегубов занял первое место на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Никита Трегубов занял первое место на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в латвийской Сигулде.

По итогам двух заездов 23-летний российский спортсмен показал результат 1 минута 41,87 секунды. Второе место занял латвийский скелетонист Мартинс Дукурс (отставание 0,37 секунды), третье - действующий обладатель Кубка мира южнокореец Юн Сон Бин (+0,53).

Александр Третьяков стал четвертым (+0,55), Владислав Марченко занял 24-е место.

Трегубов одержал первую в карьере победу на этапах Кубка мира, он является серебряным призером Олимпиады-2018, бронзовым призером чемпионата мира - 2017.

Этап Кубка мира по скелетону в Латвии завершится 9 декабря, когда пройдут женские соревнования. Следующий этап турнира пройдет в немецком Винтерберге.