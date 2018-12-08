Россиянка Ефременкова выиграла серебро на этапе Кубка мира по шорт-треку в Казахстане

ТАСС, 8 декабря. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Ефременкова пришла к финишу с результатом 2 минуты 25,460 секунды. Спортсменка уступила южнокореянке Ким Чон Хи (2.25,280). Третье место заняла китаянка Ли Цзиньюй (2.25,571). Россиянка Екатерина Константинова (2.33,074) заняла девятое место.

Ефременкова выступает за сборную России с 2016 года. 20-летняя шорт-трекистка является бронзовым призером чемпионата мира и золотым медалистом чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Алма-Ате завершится 9 декабря.