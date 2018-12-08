Путин: Абсолютный Кубок мира по самбо станет праздником мастерства и таланта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостам Абсолютного Кубка мира по самбо. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас в Сочи на Абсолютном Кубке мира по самбо. Уверен, его участники продемонстрируют честную, красивую, нацеленную на победу борьбу, а сам Кубок станет настоящим праздником мастерства и таланта, объединит собравшихся на "Адлер-Арена" ветеранов самбо и молодежь", - говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что именно в год 80-летия официального признания в стране самбо как вида спорта в России проводится так много значимых международных соревнований. "Нынешний турнир на призы Союзного государства России и Белоруссии - яркое тому подтверждение", - отметил президент.

Он также пожелал спортсменам успешных выступлений, а болельщикам - незабываемых впечатлений.

В этом году в Кубке принимают участие 16 сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. На соревнованиях будут присутствовать почетные гости: заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры СССР, представители администраций президентов России и Белоруссии, Министерства спорта России, секретариата союзного государства, администрации города Сочи, а также молодые самбисты Краснодарского края.