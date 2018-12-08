Карпин считает, что судьи спровоцировали стычки в матче РПЛ "Крылья Советов" - "Ростов"

ТАСС, 8 декабря. Арбитры матча 17-го тура Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" спровоцировали стычки и драки футболистов во время игры. Такое мнение высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов", единственный гол был забит с пенальти. По ходу игры с поля были удалены нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон и полузащитник ростовчан Александр Гацкан. В конце второго тайма Карпин в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра Сергея Карасева и был удален со скамейки запасных.

"Превалировали ли эмоции? У судей превалировали. Они сломали игру, все стычки и драки произошли из-за судей. А к игрокам есть претензии только из-за реализации [моментов] - больше не за что", - заявил специалист после игры.

"Преимущество было всю игру у "Ростова", до 90-й минуты "Крылья Советов" не били по нашим воротам. В первом и во втором тайме было наше преимущество, не хватило забитого гола", - добавил Карпин.

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 матчах. В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем" 3 марта.