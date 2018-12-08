Российский лыжник Мельниченко завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 8 декабря. Российский лыжник Андрей Мельниченко стал третьим в индивидуальной гонке на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене. 26-летний спортсмен показал результат 1 час 10 минут 42,7 секунды.

Первым к финишу пришел норвежец Шур Рёте, он преодолел дистанцию за 1:09.53,5. Второе место занял его соотечественник Мартин Сундбю с результатом 1:10.28,7. В первой десятке финишировали четверо россиян и шестеро норвежцев. Евгений Белов стал четвертым, Александр Большунов занял шестое место, Денис Спицов - девятое.

Для Мельниченко это первая в карьере медаль в рамках Кубка мира.

Этап в Бейтостолене - третий в сезоне, он завершится в воскресенье.