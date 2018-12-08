Пловцы подадут иск к FINA с требованием отменить запрет на участие в коммерческих турнирах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ведущие пловцы мира, в числе которых трехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира венгерка Катинка Хоссу, подадут иск к Международной федерации плавания (FINA) с требованием отменить запрет на участие в коммерческих турнирах. Об этом ТАСС сообщили в юридической компании, которая будет представлять интересы спортсменов.

FINA в ноябре запретила своим пловцам участвовать в турнире под эгидой International Swimming League (ISL), который должен пройти в Турине с 20 по 21 декабря. В случае нарушения этого требования спортсменам грозила двухлетняя дисквалификация.

"Я всегда была заинтересована в том, чтобы развивать плавание в том направлении, где пловцы являются партнерами руководящего органа, а не только куклами", - прокомментировала Хоссу.

О намерении присоединиться к коллективному иску уже заявили американские пловцы Майкл Эндрю и Том Шилдс.

Спортсмены отмечают, что FINA заработала около $118 млн от всех мероприятий по водным видам спорта в 2016 и 2017 годах. При этом спортсменам досталось только %12,5 от этой суммы в виде призовых.

FINA была готова выдать ISL разрешение на участие в турнире пловцов за $50 млн, однако организаторы коммерческого старта отказались от такой сделки. В этой связи спортсмены выразили недовольство тем, что FINA ограничивает их права, заставляя выступать на не самых выгодных условиях только в ее турнирах, что лишает их дополнительного заработка.