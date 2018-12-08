Россиянка Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

ТАСС, 8 декабря. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Польше.

Фаткулина пришла к финишу с результатом 38,104 секунды. Спортсменка уступила австрийке Ванессе Херцог (37,949). Третье место заняла американка Бриттани Боу (38,231).

Россиянка Ангелина Голикова стала четвертой (38,353), Дарья Качанова показала пятый результат (38,455).

Днем ранее на этапе в Польше Фаткулина также заняла второе место на аналогичной дистанции. Фаткулина - серебряный призер Олимпиады-2014 на 500-метровке, чемпионка мира 2013 года (1000 м).

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их будет шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакамае. Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря.