Хет-трик Эллисона принес "Металлургу" победу над "Спартаком" в матче КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Магнитогорский "Металлург" со счетом 7:3 победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Шор (5-я минута), Деннис Расмуссен (11), Григорий Дронов (14), Мэтт Эллисон (20, 32, 50) и Сергей Мозякин (32). За московскую команду отличились Робин Ганзл (1), Ярослав Дыбленко (6) и Илья Зубов (27).

"Спартак" никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 37 матчах. "Металлург" находится на четвертом месте в Восточной конференции, в активе команды 52 очка в 39 играх.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" 10 декабря, "Металлург" в тот же день дома встретится с омским "Авангардом".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" дома уступил астанинскому "Барысу" (1:3), а челябинский "Трактор" в овертайме обыграл "Сибирь" в выездной игре (2:1).