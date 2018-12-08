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Футбол в России

Футболисты ЦСКА обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1
Никола Влашич Сергей Савостьянов/ТАСС
Никола Влашич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский "Енисей" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе "Енисея" отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Енисей" располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским "Арсеналом", "Енисей" в тот же день дома сыграет с "Ростовом". Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16111426-1534
2Краснодар16102430-1232
3ЦСКА1786323-830
4Спартак1674519-1725
5Локомотив1674521-1625
6Ростов1766514-1124
7Урал1664618-2422
8Рубин16410215-1322
9Оренбург1564516-1322
10Арсенал1655623-2320
11Ахмат1655613-1720
12Крылья Советов1652910-2217
13Динамо1638512-1317
14Уфа1636711-1715
15Анжи164399-2215
16Енисей17241111-2810
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