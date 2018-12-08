Футболисты ЦСКА обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский "Енисей" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе "Енисея" отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Енисей" располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским "Арсеналом", "Енисей" в тот же день дома сыграет с "Ростовом". Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.