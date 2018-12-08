Футболисты ЦСКА обыграли "Енисей" в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский "Енисей" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе московской команды отметились Георгий Щенников (4-я минута) и Никола Влашич (15). В составе "Енисея" отличился Павел Комолов (54). На 62-й минуте встречи защитник красноярцев Валерий Кичин не сумел реализовать пенальти.
ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Енисей" располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.
В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с тульским "Арсеналом", "Енисей" в тот же день дома сыграет с "Ростовом". Матчи пройдут в марте, после зимней паузы в чемпионате.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|26-15
|34
|2
|Краснодар
|16
|10
|2
|4
|30-12
|32
|3
|ЦСКА
|17
|8
|6
|3
|23-8
|30
|4
|Спартак
|16
|7
|4
|5
|19-17
|25
|5
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|21-16
|25
|6
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|7
|Урал
|16
|6
|4
|6
|18-24
|22
|8
|Рубин
|16
|4
|10
|2
|15-13
|22
|9
|Оренбург
|15
|6
|4
|5
|16-13
|22
|10
|Арсенал
|16
|5
|5
|6
|23-23
|20
|11
|Ахмат
|16
|5
|5
|6
|13-17
|20
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|13
|Динамо
|16
|3
|8
|5
|12-13
|17
|14
|Уфа
|16
|3
|6
|7
|11-17
|15
|15
|Анжи
|16
|4
|3
|9
|9-22
|15
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10