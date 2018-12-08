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Футбол в России

Болельщики "Локомотива" поддержали получившего травму футболиста команды Ротенберга

Перед матчем с "Оренбургом" на площади перед "РЖД-Ареной" был установлен баннер, на котором фанаты могли оставить пожелания защитнику

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Болельщики московского "Локомотива" поддержали травмированного защитника железнодорожников Бориса Ротенберга на площади перед "РЖД-Ареной", передает корреспондент ТАСС.

Специальный баннер был установлен на площади перед стадионом "РЖД-Арена" в преддверии матча 17-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга". Любой желающий мог оставить пожелание в поддержку Ротенберга, получившего разрыв крестообразных связок в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России против казанского "Рубина". Ротенберг ранее в субботу перенес операцию, ориентировочный срок восстановления - полгода.

Встреча "Локомотив" - "Оренбург" начнется в субботу в 17:30 мск.

 

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