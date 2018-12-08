Болельщики "Локомотива" поддержали получившего травму футболиста команды Ротенберга

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Болельщики московского "Локомотива" поддержали травмированного защитника железнодорожников Бориса Ротенберга на площади перед "РЖД-Ареной", передает корреспондент ТАСС.
Специальный баннер был установлен на площади перед стадионом "РЖД-Арена" в преддверии матча 17-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга". Любой желающий мог оставить пожелание в поддержку Ротенберга, получившего разрыв крестообразных связок в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России против казанского "Рубина". Ротенберг ранее в субботу перенес операцию, ориентировочный срок восстановления - полгода.
Встреча "Локомотив" - "Оренбург" начнется в субботу в 17:30 мск.
#БоряВыздоравливайСкорее pic.twitter.com/CN8zi8vySj— Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) December 8, 2018