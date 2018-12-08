Команда ветеранов ЦСКА обыграла "Динамо" и вышла в финал хоккейного турнира "Кубок легенд"

В составе красно-синих семь шайб на счету Павла Буре, дважды поразил ворота соперников Валерий Каменский, еще по шайбе забросили Игорь Ларионов и Андрей Коваленко. За динамовцев отличились Андрей Попугаев, Виталий Карамнов и Владимир Голиков. В финале, который пройдет 9 декабря, ЦСКА, возглавляемый Сергеем Макаровым, сыграет с московским "Спартаком", а "Динамо" в тот же день встретится с "Крыльями Советов" из Москвы в матче за третье место. Ранее "Спартак" переиграл "Крылья советов" со счетом 9:2.

В составе ЦСКА, помимо упомянутых выше хоккеистов, выступают Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Владимир Малахов и другие. Также красно-синих на этом турнире представляет президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Кубок легенд" проходит уже в пятый раз, во всех предыдущих розыгрышах победу праздновал ЦСКА. Первый розыгрыш прошел в ноябре 2011 года и был приурочен к 65-летию отечественного хоккея. Во второй раз турнир состоялся в 2015 году и был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В третьем розыгрыше команды ветеранов встречались в 2016-м в честь 70-летия отечественного хоккея, в предыдущий раз "Кубок легенд" проводился в 2017 году.

В этом году турнир приурочен к 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова. Под его руководством ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.

Кубок победителям турнира будет вручать его дочь, заслуженный тренер СССР и член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова. Организатором турнира выступает Лига легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".