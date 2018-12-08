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Громковский: первый турнир UFC в России превзошел ожидания

Вице-президент организации отметил, что прошедший 15 сентября турнир можно назвать успешным с финансовой точки зрения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) считает позитивными финансовые итоги первого турнира организации в России, результаты превзошли ожидания руководства UFC. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Андрей Громковский.

"Мы продали порядка 22,6 тысячи билетов. Финансовые итоги - позитивные. Результаты превзошли наши прогнозы и ожидания", - сказал Громковский.

UFC провел первый турнир в России 15 сентября. Соревнования прошли в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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