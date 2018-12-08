Аленичев: футболисты "Енисея" вышли на игру с ЦСКА скованными и растерянными

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты красноярского "Енисея" очень плохо начали матч чемпионата России с московским ЦСКА, выйдя на игру скованными и растерянными. Такое мнение выразил на послематчевой пресс-конференции главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев.

Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил красноярский "Енисей" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мы очень плохо начали игру, особенно первые 15-20 минут, соперник забил два гола. Связано это с тем, что мы вышли очень взволнованными, скованными, хотя до сих пор не понимаю, почему", - заявил Аленичев.

Он отметил, что в перерыве встречи постарался успокоить игроков своей команды и просил прийти в себя. "Считаю, что после пропущенного гола ЦСКА находился в растерянности. Второй тайм мы провели агрессивно, показали качественный футбол. Сейчас, учитывая всю игру, некая досада присутствует, мы могли свести игру к ничьей", - добавил главный тренер "Енисея".

Кроме того, Аленичев пожелал успехов ЦСКА в матче Лиги чемпионов с испанским "Реалом", который пройдет 12 декабря в Мадриде.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Енисей" располагается на последнем, 16-м месте, в активе команды 10 очков.