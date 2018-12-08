Футболист ЦСКА Эрнандес отметил, что хочет остаться в команде надолго

Эрнандес перешел в ЦСКА 1 августа и подписал контракт до конца сезона с возможностью продления еще на два года. В субботу в матче 17-го тура чемпионата России армейцы на своем поле обыграли красноярский "Енисей" со счетом 2:1. 28-летний уругваец появился на поле впервые с 3 ноября, выйдя на замену на 77-й минуте.

"Несмотря на то, что я длительный период времени отсутствовал из-за травм, уже привык к требованиям тренера и партнерам, - отметил Эрнандес. - Понимание игры есть, все предельно ясно, я считаю себя частью команды. Полностью восстановился от травмы, мое здоровье сейчас нормальное, хочу играть постоянно в стартовом составе в каждом матче. Если выбор тренера выпадет на меня, то готов выйти с первых минут в Мадриде [в матче Лиги чемпионов с "Реалом"]".

Эрнандес провел в чемпионате России 8 матчей, в которых забил два мяча. "Я очень доволен, счастлив и рад играть в ЦСКА, считаю, что это мой клуб, и чувствую здесь себя как дома. Конечно, я не доволен тем, как провел этот отрезок в чемпионате, потому что выбыл из строя на достаточно длительное время. Рассчитываю, что останусь здесь на длительное время и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант и потенциал", - сказал футболист.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем матче после зимней паузы в чемпионате армейцы на выезде встретятся с тульским "Арсеналом". 12 декабря красно-синие сыграют заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Реалом" на выезде.