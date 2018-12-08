Влашич: ЦСКА в первой части чемпионата России мог выступить лучше

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА могли набрать больше очков в 17 турах чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.

В субботу ЦСКА на своем поле обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:1, а Влашич отметился победным голом.

"Не знаю, что произошло во втором тайме. Мы должны были забивать пять голов в первом тайме, а во втором пропустили и получили пенальти. Хорошо, что его не реализовали. Нет оправданий такой игре, мы должны были играть хорошо оба тайма", - сказал Влашич.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Конечно, мы могли выступить лучше, было несколько игр, которые мы могли выиграть, но не победили. В прошлом матче (с "Ростовом" 0:0 - прим. ТАСС) я не забил пенальти. У нас были проблемы в начале сезона, когда состав был не до конца укомплектован, думаю, мы могли бы идти выше, но и сейчас мы находимся на хорошем месте", - отметил Влашич.

21-летний хорват провел за ЦСКА 14 матчей и забил четыре мяча в чемпионате России. "Первую часть чемпионата я провел хорошо, но во второй хочу играть еще лучше", - подчеркнул игрок.

В следующем матче после зимней паузы в чемпионате ЦСКА на выезде встретится с тульским "Арсеналом" 3 марта. 12 декабря красно-синие сыграют заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Реалом".