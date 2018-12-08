Гончаренко: защитник ЦСКА Бекао будет готов к матчу ЛЧ с "Реалом"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА бразилец Родриго Бекао будет готов сыграть в матче Лиги чемпионов с испанским "Реалом". Об этом заявил журналистам после матча с красноярским "Енисеем" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В субботу ЦСКА на своем поле обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата России. Бразильский защитник покинул поле во втором тайме на носилках после столкновения с игроком красноярского "Енисея" Артуром Саркисовым.

"Думаю, что с Бекао ничего серьезного, и к матчу в Мадриде он будет готов. Фигура для нас важная, поскольку на нем многое держится", - сказал Гончаренко.

Комментируя итоги матча, Гончаренко заявил, что команда владела в первом тайме инициативой, но расслабилась к началу второго. "Потом мы вернулись в игру, контролировали ее и могли забивать третий мяч. В целом победа заслуженная", - сказал он.

Он попросил болельщиков не фокусироваться на плохом, поскольку было сделано перед началом чемпионата и по ходу него много хорошего. "Была собрана новая команда, плюс у нас игроки в 20 лет играют в центре поля, и им тяжело многие вещи контролировать и принимать верные решения. Тем не менее третье место - это хороший плацдарм, чтобы стать лучшими в этом сезоне", - добавил он.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. 12 декабря армейцы проведут заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов на выезде против испанского "Реала".