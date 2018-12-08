Конькобежец Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.

Кулижников показал результат 34,672 секунды. Второе место занял японец Тацуя Шинама (34,876), третьим стал его соотечественник Юма Мураками (34,953).

Россиянин Руслан Мурашов занял восьмое место (35,343), Виктор Муштаков показал 13-й результат (35,394).

В предыдущий соревновательный день этапа Кубка мира в Польше 24-летний Кулижников стал лучшим на дистанциях 1000 и 500 м. Спортсмен является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98).

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакомае.