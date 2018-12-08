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Футбол в России

Саркисов: положение "Енисея" в таблице чемпионата России по футболу не является критичным

Форвард команды считает, что красноярцам удастся выбраться со дна таблицы после зимней паузы в чемпионате

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Положение красноярского "Енисея" в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров не является критичным. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Артур Саркисов.

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В субботу красноярцы уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2. "Енисей" набрал 10 очков после 17 туров и занимает последнее место в Российской премьер лиге (РПЛ), отставая от 14-й строчки, которая дает право побороться за место в высшем дивизионе чемпионата страны в переходных матчах, на пять очков.

"Чувствуется усталость как физическая, так и моральная. Довлел результат и последнее место, будем исправлять ситуацию весной. К концу первой части мы сыгрались, начала получаться игра. У нас еще есть время, еще 13 туров весной, отставание в пять очков вообще не критично", - отметил Саркисов.

В 18-м туре после зимней паузы "Енисей" на своем поле примет "Ростов".

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