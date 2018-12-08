Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию, уступив "Витязю" в КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Московское "Динамо" со счетом 1:2 уступило "Витязю" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Подольске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Семин (22-я минута) и Миро Аалтонен (24). За "Динамо" отличился Иван Игумнов (2).

"Динамо" прервало победную шестиматчевую серию, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 37 играх. "Витязь" находится на восьмом месте, в активе команды 35 очков в 37 встречах.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с петербургским СКА 10 декабря, "Витязь" в тот же день на выезде встретится с минским "Динамо".

В другом матче дня "Сочи" дома обыграл омский "Авангард" (3:2).