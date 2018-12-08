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КХЛ

Хоккеист "Локомотива" Каюмов, ударивший судью в матче КХЛ, дисквалифицирован на 13 матчей

Также на игрока наложен денежный штраф

ТАСС, 8 декабря. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ярославского "Локомотива" Артура Каюмова на 13 матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В пятницу в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против хельсинкского "Йокерита" при счете 3:0 в пользу гостей Каюмов в результате силового приема ударил в голову защитника гостей Йеспера Йенсена, из-за чего на площадке завязалась драка. В ходе потасовки Каюмов случайно угодил кулаком в лицо арбитру, пытаясь ударить игрока финской команды. В результате форвард хозяев получил два дисциплинарных штрафа до конца игры: 5+20 минут - за силовой прием, 20 минут штрафа - за контакт с судьей.

Также Каюмов был подвергнут денежному штрафу.

В нынешнем сезоне 20-летний Каюмов набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в 34 играх. В следующем матче ярославцы 10 декабря сыграют в гостях с нижегородским "Торпедо".

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