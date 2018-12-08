Федотов: реализация голевых моментов подвела "Оренбург" в матче РПЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболистов "Оренбурга" подвела реализация голевых моментов в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

В субботу московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил "Оренбург" в домашнем матче. Гости вели в счете до 76-й минуты и имели несколько возможностей забить гол в контратаках.

"Очень обидное поражение, даже, наверное, глупейшее. Нас подвела реализация голевых моментов, вследствие чего наступила расплата. Благодарен своим ребятам за то, что показали содержательный футбол против такого соперника, однако жаль, что не получилось добиться результата", - сказал Федотов.

"Была ли установка на сохранение мяча? Нет. Ситуация складывалась такая, что "Локомотив" активно прессингует после потери мяча. Нужно отдать должное сопернику, ведь он действующий чемпион России", - добавил Федотов.

"Оренбург" провел последний матч в календарном году, в следующем туре команда в начале марта примет махачкалинский "Анжи".