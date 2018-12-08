Баскетболист Понкрашов не расстроился, что его не назначили тренером юниорской сборной РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист казанского УНИКСа Антон Понкрашов не расстроился, что его не назначили главным тренером юниорской сборной России до 19 лет, и уверен, что в будущем возглавит национальную команду. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) назначил Евгения Пашутина главным тренером сборной России до 19 лет. Также на пост претендовал 32-летний Понкрашов, о чем он объявил в Twitter.

"Я не расстроился из-за того, что меня не выбрали [главным тренером юниорской сборной], ведь понимал, что это некая такая авантюра, - сказал Понкрашов. - Но, думаю, это от меня никуда не денется - когда-то уже должен найти я сборную или сборная меня".

При этом Понкрашов заявил, что не собирается заканчивать карьеру игрока: "Просто у меня есть знания, которыми я готов поделиться с молодежью. Только из-за этого рвусь быть тренером - есть знания, которые, когда закончу, возможно, могут уйти. А я хочу делиться".

На вопрос, готов ли он претендовать на пост главного тренера национальной сборной России, Понкрашов ответил: "Если мое желание стать тренером юниорской сборной вызывает у некоторых смех, то что будет, если я скажу, что хочу стать преемником Базаревича? Меня засмеют же, хотя можете так написать".