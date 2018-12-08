Главный тренер "Локомотива" Семин остался доволен игрой команды в 2018 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотива" Юрий Семин заявил, что остался доволен игрой команды в 2018 году. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

"Получилась очень тяжелая игра, тем более поле не позволяло играть в долгой комбинационной манере, было много технических ошибок. В первом тайме мало отбирали мяч, во втором игра исправилась, ребята молодцы. Понимали, что заканчивать ничейным результатом календарный год - это плохо", - сказал Семин.

"Матч против "Оренбурга" уже в прошлом. Закончилась часть чемпионата, закончился определенный этап. Матч с "Шальке"? После этой игры едем не по домам, а на базу, где немного попытаемся опередить время и восстановиться перед важнейшей игрой", - добавил Семин.

"Если подводить итоги календарного года, то в целом я доволен. Есть много факторов для оценки, но ребята проявляли боевой характер. Мы наверху турнирной таблицы и продолжаем борьбу за самые высокие места", - заключил Семин.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков. Московский клуб проведет в гостях заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке" 11 декабря.