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Футбол в России

Шляхтин: футболисты "Крыльев Советов" прогрессируют с приходом тренера Божовича

Под руководством черногорского тренера самарцы одержали в чемпионате России три победы при трех поражениях и одной ничьей
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Донат Сорокин/ТАСС
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" прогрессируют и показывают более качественную игру под руководством главного тренера черногорца Миодрага Божовича. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

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В субботу "Крылья Советов" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграли у "Ростова" со счетом 1:0. Божович возглавил самарскую команду 5 октября, сменив Андрея Тихонова. Под его руководством "Крылья Советов" одержали в чемпионате России три победы при трех поражениях и одной ничьей. После 16 игр самарцы набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

"Сегодня все видели, что команда билась до последнего. Игры с "Зенитом" (0:1) и "Спартаком" (1:3) это тоже уже другая картина по сравнению с началом сезона. Со сменой тренера у "Крыльев Советов" есть прогресс", - отметил Шляхтин.

В следующем туре "Крылья Советов" 3 марта сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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