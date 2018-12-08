Прифтис: баскетболисты УНИКСа одержали победу над "Зенитом" благодаря характеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Казанский УНИКС сумел одержать победу в Санкт-Петербурге над "Зенитом" в центральном матче игрового дня Единой лиги ВТБ благодаря характеру игроков. Об этом журналистам заявил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

В субботу баскетболисты УНИКСа одержали победу над "Зенитом" в гостях - 77:74. После этой победы казанский клуб закрепился на третьей позиции в Единой лиге ВТБ, "Зенит" опустился на пятое место.

"Тяжелая игра получилась, здорово, что мы закончили ее победой, ребята смогли проявить характер в конце, - сказал Прифтис. - В Питере очень шумная публика, и она здорово помогает своей команде. "Зенит" смог вернуться в конце матча, хотя мы большую часть времени контролировали игру. Здорово, что мы не сломались и победили".

По словам защитника УНИКСа Антона Понкрашова, победа над "Зенитом" далась команде нелегко. "Мы играли в гостях, а "Зенит" - атакующая команда. Против них нельзя расслабляться. Но баскетбольный бог был на нашей стороне сегодня, мы одержали очень сложную и важную победу, и я поздравляю команду и болельщиков с этим", - сказал он.