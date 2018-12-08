Шляхтин назвал свинским поведение футболиста "Ростова" Сигурдссона в матче РПЛ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин назвал свинским поведение защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона в матче чемпионата России по футболу, а его удаление справедливым. Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу "Крылья Советов" переиграли "Ростов" со счетом 1:0. На 44-й минуте матча с поля был удален нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру. Через три минуты с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.

В конце второго тайма главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра Сергея Карасева. На послематчевой пресс-конференции Карпин заявил, что судьи сломали игру.

"Безусловно, с точки зрения судейства матч был непростым для Карасева, - отметил Шляхтин. - Меня в этой ситуации поражает не красная карточка Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи. Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь. Считаю, это стопроцентная красная карточка, не понимаю, почему у "Ростова" столько истерики, меня очень задел этот эпизод".

"Крылья Советов" находятся на 12-м месте в таблице РПЛ, в активе команды 17 очков в 16 встречах.