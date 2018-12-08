Кверквелия: "Локомотив" был готов к тяжелому матчу РПЛ против "Оренбурга"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" были готовы к тяжелому матчу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом журналистам заявил защитник московского клуба Соломон Кверквелия.

Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

"Получилась тяжелая игра, и перед началом матча мы знали, что нам предстоит. С "Оренубргом" всегда тяжело играть, так как они предпочитают закрытый стиль. Плюс два дня назад был кубковый матч с "Рубином". Ребята молодцы, все сделали как надо", - сказал Кверквелия.

"Впереди матч с "Шальке". Понимаем, что надо играть только на победу, ведь после победы над "Галатасараем" в Лиге чемпионов у нас появился шанс, и благодаря третьему месту мы можем сыграть в Лиге Европы. Повторюсь, что будем выходить и играть только на победу, и приложим для этого все усилия", - добавил Кверквелия.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков. Московский клуб проведет в гостях заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке" 11 декабря.