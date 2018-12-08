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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом за счет волевых качеств

По ходу встречи железнодорожники проигрывали со счетом 0:1, но сумели вырвать победу на 81-й минуте
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет проявленных волевых качеств. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. По ходу встречи железнодорожники проигрывали со счетом 0:1, но сумели вырвать победу на 81-й минуте.

"Получилась достаточно тяжелая игра, хотелось бы отметить "Оренбург", который хорошо сыграл с нами тактически. С другой стороны, я не могу не отметить волевые качества футболистов "Локомотива", которые в неудачно складывавшемся матче смогли переломить ход игры. Наверное, это и стало залогом успеха. Кроме того, хотелось бы поблагодарить футболистов, тренерский штаб и болельщиков за то, что последнюю домашнюю игру [в 2018 году] мы завершили на позитивной ноте", - сказал Мещеряков.

Ранее несколько клубов РПЛ высказали критику в адрес составителей календаря чемпионата России. "Если говорить о зимних матчах в чемпионате России, то, на мой взгляд, минусовая погода - не футбольная", - добавил Мещеряков.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков. Московский клуб проведет в гостях заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке" 11 декабря.

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