Потанин: турнир "Кубок легенд" позволяет любителям хоккея прикоснуться к истории

ЛУЖКИ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель правления компании "Норильский никель", игрок команды ветеранов ЦСКА на турнире "Кубок легенд" Владимир Потанин считает, что эти соревнования позволяют любителям хоккея прикоснуться к истории. Об этом он рассказал журналистам.

8 декабря стартовал пятый по счету турнир ветеранов "Кубок легенд", организатором которого выступает Лига легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель". В первый день "Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счетом 9:2, ЦСКА оказался сильнее "Динамо" - 11:3.

"На бортике ледовой площадки написано: "Вся история хоккея в одном "Кубке легенд". Так и есть. Сегодня произошло соприкосновение с выдающимися людьми, с историей. Огромный энтузиазм был проявлен на площадке, по-прежнему все сегодняшние участники турнира молоды и полны сил", - отметил Потанин.

"Сегодняшняя игра была очень интересной, в начале - очень упорной. Мне труднее других оценивать матч, потому что моя задача - не выпасть из игры моей команды. Играя здесь, не обращаешь внимание, побеждаешь ты или проигрываешь, главное для меня - успевать за партнерами и не выпадать из их общего красивого ансамбля", - добавил Потанин.

В этом году турнир приурочен к 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова. Под его руководством ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.

"Я с детских лет являюсь болельщиком команды, воспитанной Анатолием Тарасовым. Возможно, именно красивая, искрометная игра советской сборной тех времен и заставила меня и многих моих сверстников полюбить хоккей. Тарасов - это глыба, это событие, это человечище в истории нашего хоккея, человек, которым гордятся хоккеисты, гордится вся страна", - сказал Потанин.