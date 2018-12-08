Волейболистки московского "Динамо" второй раз подряд завоевали Суперкубок России

ТАСС, 8 декабря. Московский волейбольный клуб "Динамо" со счетом 3-1 обыграл казанское "Динамо" в матче пятого тура предварительного этапа чемпионата России среди женщин.

В рамках прошедшего матча был разыгран Суперкубок России. В текущем сезоне розыгрыш Суперкубка страны был посвящен памяти Милитии Еремеевой. Она была семикратной чемпионкой СССР в составе московского "Локомотива", в составе национальной сборной четырежды побеждала на чемпионате Европе (1949-1951, 1958) и трижды становилась чемпионкой мира (1952, 1956, 1960).

В турнирной таблице чемпионата России московское "Динамо" занимает второе место, набрав 11 очков в пяти матчах. Казанское "Динамо" находится на пятом месте, в активе команды восемь очков в пяти встречах. В следующем туре московская команда 22 декабря дома сыграет с "Ленинградкой", казанский клуб 23 декабря на выезде встретится с "Сахалином".

Первый розыгрыш Суперкубка России прошел в октябре 2017 года, московское "Динамо" обыграло казанское "Динамо" (3-1).