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Футбол в Англии

"Челси" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в чемпионате Англии по футболу

Лондонский клуб победил на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 8 декабря. Лондонский "Челси" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Н'Голо Канте (45-я минута) и Давид Луиз (78).

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в сезоне, команда идет на втором месте в таблице с 41 очком. "Челси" занимает третье место с 34 очками. Лидирует "Ливерпуль" (42 очка), это единственная команда в лиге, не потерпевшая ни одного поражения.

В следующем туре "Челси" сыграет в гостях против "Брайтона" 16 декабря. "Манчестер Сити" примет "Эвертон" 15 декабря.

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