Буре: хоккейный турнир "Кубок легенд" демонстрирует связь поколений

ЛУЖКИ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Участник хоккейного турнира "Кубок легенд", президент Лиги легенд мирового хоккея, чемпион мира и призер Олимпийских игр Павел Буре считает, что турнир показывает связь поколений и дарит положительные эмоции всем участникам и зрителям. Об этом он рассказал журналистам.

8 декабря стартовал турнир ветеранов "Кубок легенд", который проводится в пятый раз. В первый день "Спартак" оказался сильнее "Крыльев Советов" (9:2), а ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 11:3. В этой игре Буре забросил семь шайб и установил рекорд турнира. На счету президента "Норникеля" Владимира Потанина и Андрея Коваленко по три голевые передачи.

"Кубок Легенд" - это отличное мероприятие. Здесь все устроено, чтобы получать положительные эмоции и показывать связь поколений. Кто-то старше, кто-то моложе, некоторые приводят сюда детей и внуков. Мы все собираемся в Лужках, общаемся, делимся традициями и наслаждаемся игрой", - сказал Буре.

9 декабря состоится финальный матч между ЦСКА и "Спартаком", а также игра за третье место, где померятся силами "Крылья Советов" и "Динамо". Организатором турнира выступает Лига легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".

"Мы все благодарны "Норникелю" за организацию таких праздников. Особенно за проведения Кубка в честь дня рождения Анатолия Тарасова. Я сам вырос в ЦСКА, а Тарасов - легендарный человек в истории хоккея. Приятно, что проводится такой турнир", - добавил Буре.

Другой член команды, трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал о том, что никогда не поздно начать играть в хоккей. "За примером того, как взрослый человек может встать на коньки далеко ходить не надо. Владимир Олегович Потанин, президент "Норникеля", посвятил хоккею уже несколько лет, играет в тот хоккей, который мы - профессионалы - понимаем, у него получается все лучше и лучше. Неважно, во сколько лет ты встал на коньки, если умеешь держать баланс, если есть сила в ногах и тебе нравится гонять шайбу", - сказал Федоров.