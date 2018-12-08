Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Филадельфия" одержала победу над "Баффало" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбу забросил российский защитник Иван Проворов (31-я минута). Для 21-летнего игрока этот гол стал третьим в текущем сезоне, также в его активе семь результативных передач. Кроме Проворова шайбы в составе "Филадельфии" забросили Джеймс ван Римсдайк (13), Клод Жиру (43), Уэйн Симмондс (49), Дэйл Уис (50) и Трэвис Конечны (51). У проигравших дважды отличился Джек Айкел (5, 13).

В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает 13-е место, набрав 27 очков в 27 матчах, "Баффало" с 38 очками после 30 игр идет третьим.

В следующем матче "Филадельфия" в гостях сыграет с "Виннипегом" 9 декабря, "Баффало" примет "Лос-Анджелес" 12 декабря.