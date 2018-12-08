"Зенит" сыграет с "Рубином" в центральном матче 17-го тура РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тремя матчами в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге продолжится 17-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). В центральной встрече тура "Зенит" сыграет на своем поле против казанского "Рубина".

В стартовой встрече воскресенья московское "Динамо" на "Арене-Химки" примет "Урал". Игра начнется в 14:00 мск. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев из Воронежа.

Москвичи подходят к игре с "Уралом", располагаясь на 13-м месте в турнирной таблице и имея в активе 17 очков. "Динамо" в последних пяти встречах чемпионата набрало четыре очка, проиграв в домашнем матче "Енисею" (1:2) и четырежды сыграв вничью - с "Рубином" (1:1), "Ростовом" (0:0), ЦСКА (0:0) и "Ахматом" (0:0). "Урал" с 22 очками занимает восьмую строчку, одержав в 16 матчах шесть побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

В составе хозяев в предстоящей встрече под большим вопросом участие защитника Константина Рауша, получившего после товарищеского матча сборной России против команды Германии (0:3) повреждение спины, защитника Владимира Рыкова, а также полузащитника Самбы Соу. В составе команды гостей небольшие проблемы со здоровьем имеют нападающий Павел Погребняк, восстанавливающийся после травмы ахиллового сухожилия, и полузащитник Роман Емельянов.

"Краснодар" постарается уйти на перерыв в качестве лидера РПЛ

Во втором матче игрового дня "Краснодар" примет аутсайдера чемпионата России "Уфу". Хозяева после 16 туров набрали 32 очка и располагаются на втором месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу, отставая от лидерующего "Зенита" на два очка. Уфимская команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков. В случае победы краснодарцев и поражения "Зенита" в заключительном матче игрового дня против "Рубина", подопечные Мурада Мусаева уйдут на зимний перерыв РПЛ на первом месте.

Из-за дисквалификации предстоящую игру пропустит полузащитник уфимцев Кэталин Карп. В составе команды хозяев остается под вопросом участие в матче нападающего Ари, а также полузащитников Вандерсона. Встреча первого круга между этими командами состоялась в августе и завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0.

Матч начнется в 16:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы.

"Рубин" постарается дать бой "Зениту"

В центральной встрече 17-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет казанский "Рубин". Хозяева подходят к игре в качестве лидера чемпионата, имея в своем активе 34 очка после 16 матчей, и опережают ближайшего преследователя - "Краснодар" - на два очка. "Рубин" имеет в активе 22 балла и занимает девятую строчку турнирной таблицы, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. Хозяева в последних трех играх чемпионата потерпели поражения от тульского "Арсенала" (2:4), ЦСКА (0:2) и одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счетом 2:0.

"Рубин" в последних трех встречах смог набрать три очка. Подопечные Курбана Бердыева сыграли вничью с "Динамо" (1:1), "Анжи" (1:1) и разошлись миром с "Локомотивом" (0:0). Кроме того, казанцы в середине недели уступили в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Локомотиву", проиграв на "РЖД-Арене" со счетом 0:1.

У хозяев проблемы со здоровьем имеет эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, который восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Гостям из-за перебора желтых карточек не поможет один из лучших бомбардиров команды Сердар Азмун (5 голов)

В чемпионатах России клубы провели между собой 33 матча. Казанцы смогли одержать восемь побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. При этом последняя гостевая победа "Рубина" над "Зенитом" датируется 25 августом 2012 года - 2:1.

Матч между "Зенитом" и "Рубином" начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Матюнин из Москвы.