Якушев: ветераны хоккея придают большое значение выступлению на "Кубке легенд"

ЛУЖКИ /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, президент клуба "Легенды хоккея" Александр Якушев считает, что выступающие на "Кубке легенд" ветераны высоко оценивают значимость турнира. Об этом он рассказал журналистам.

8 декабря в подмосковных Лужках стартовал пятый розыгрыш "Кубка легенд". В первый день было проведено два матча: "Спартак" под руководством Якушева выиграл у "Крыльев Советов" со счетом 9:2, а ЦСКА был сильнее "Динамо" - 11:3. В этом матче президент Лиги легенд мирового хоккея, чемпион мира и призер Олимпийских игр Павел Буре забросил семь шайб, установив рекорд турнира. Президент "Норникеля" Владимир Потанин и олимпийский чемпион, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко отдали по три голевые передачи.

"Главная задача "Кубка Легенд" - это популяризация хоккея, пример здорового образа жизни для подрастающего поколения. Ведь игра выдающихся спортсменов ярко показывает, насколько спорт полезен для человека", - сказал Якушев.

Финальный матч, в котором сойдутся "Спартак" и ЦСКА, состоится 9 декабря. В тот же день пройдет игра за третье место между "Крыльями Советов" и "Динамо". Организатором "Кубка легенд" является Лига легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".

"Этому турниру многие ветераны придают большое значение. Здесь мы встречаемся со старыми друзьями, а также проверяем себя на прочность. Праздник бы не состоялся без поддержки бизнес-партнеров. Спасибо "Норникелю" за этот подарок, за поддержку российского хоккея", - добавил Якушев.

Также Якушев прокомментировал проведение турнира в честь 100-летия одного из самых известных хоккейных тренеров Анатолия Тарасова. "То, что турнир в 2018 году проходит накануне 100-летия со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова очень важно для каждого хоккеиста. Ведь этот человек внес огромный вклад в победы сборной СССР и ЦСКА, да и вообще создал советскую школу хоккея, советский стиль", - отметил Якушев.