ФК "Анжи" проведет два тренировочных сбора в Турции, несмотря на финансовые трудности

КАСПИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" проведет два зимних тренировочных сбора в Турции. Об этом сообщил главный тренер клуба Магомед Адиев на пресс-конференции после матча чемпионата России с московским "Спартаком".

"Как мне сказал спортивный директор, по крайней мере два сбора мы проведем в Турции. Понятно, что зимой должно быть три сбора, но мне сказали о двух", - сообщил главный тренер "Анжи", отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Адиева, сейчас "тяжело что-то планировать и о чем-то говорить". "Мы с такими ощутимыми потерями добрались до этого финиша [первой части чемпионата России], и мне, команде надо выдохнуть. В последнее время игры шли, и это поглощало, как какой-то комбайн", - отметил Адиев.

"Благодаря помощникам, медицинскому, административному штабам мы держали наш, можно сказать, остров и пытались вместе выйти из этой истории достойно. Я считаю, в какой-то мере нам это удалось и, конечно, нам всем сейчас нужен отдых", - заключил главный тренер "Анжи".

"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Ранее махачкалинцам было отказано в доступе на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Как сообщил ТАСС ранее Адиев, "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.