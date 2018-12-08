Кононов: "Спартак" ожидает непростой матч с "Вильярреалом" в Лиге Европы

КАСПИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ожидает непростой матч с испанским "Вильярреалом" в Лиге Европы. Об этом сообщил главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции после матча чемпионата России с махачкалинским "Анжи".

В субботу московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России.

"Впереди у нас очень важный матч с "Вильярреалом". Игра будет непростой, конечно, для нас. Мне кажется, что мы с каждой игрой становимся единым целым, что очень важно. Плюс у нас большой стимул, чтобы победить и выйти дальше", - сказал Кононов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"У нас, наконец-то, будет небольшая пауза, мы играем в четверг (13 декабря в Испании - прим. ТАСС). В последнее время это первая такая пауза, мы постараемся подготовиться к этой игре. Игра будет очень важная для клуба, очень важная для нас", - отметил главный тренер.

По его словам, у "Спартака" "сумасшедший, очень большой стимул" и команда сделает все, чтобы сыграть положительно. "Спартак" сыграет на выезде с "Вильярреалом" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

"Все зависит от нас, как мы будем настойчивы. Не вижу ничего такого, чтобы "Вильярреал" не обыграть, я думаю, что ничем она [команда] нас не сильна", - заключил Кононов.