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Японская фигуристка Кихира выиграла финал Гран-при. Загитова - вторая

Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании россиянка Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. Победу одержала японская фигуристка Рика Кихира.

По сумме двух программ 16-летняя японка набрала 233,12 балла. Загитова стала второй с результатом 226,53 балла. Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (215,32).

В короткой программе финала Гран-при Кихира установила рекорд, набрав 82,51 балла и побив достижение Загитовой - 80,78. Для Кихиры данный сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.

Загитова впервые в текущем сезоне не смогла занять первое место в соревновании, в котором принимала участие, ранее она побеждала на этапах Гран-при в Германии, Финляндии и в Москве.

Четвертое место в финале Гран-при сезона заняла японка Каори Сакамото (211,68), пятое - россиянка Софья Самодурова (204,33), шестое - Сатоко Мияхара из Японии (201,31).

 

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