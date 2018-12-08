Загитова призналась, что после олимпийского сезона ей приходится сложнее в моральном плане

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова, занявшая второе место в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, призналась, что ей приходится сложнее в моральном плане во втором сезоне на взрослом уровне. Об этом 16-летняя россиянка рассказала на пресс-конференции.

Победу в финале Гран-при одержала 16-летняя японка Рика Кихира. Третье место заняла 21-летняя россиянка Елизавета Туктамышева.

"Я пытаюсь не оглядываться назад, но в этом сезоне мне сложнее морально. Как Лиза (Туктамышева - прим. ТАСС) мне и говорила, что в первом взрослом сезоне никто от тебя ничего особенного не ждет, потому и легче выступать. Сейчас же нервничаю чуть больше, но нужно справляться с этим, не думать ни о чем", - сказала Загитова.

Россиянка осталась недовольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при. В произвольной программе Загитова допустила небольшую ошибку в каскаде "тройной лутц + тройной тулуп", выполнив каскад из тройного лутца и тулупа лишь в один оборот. За свой прокат Загитова получила 148,60 балла.

"Не очень довольна сегодня своим прокатом. Но довольна, что после ошибки смогла собраться и завершить", - добавила она.

Загитова, которая проводит второй сезон на взрослом уровне, во второй раз не смогла победить на соревновании. Предыдущее поражение она потерпела в прошлом сезоне на чемпионате мира, когда заняла пятое место. Всего во взрослом катании Загитова выиграла девять турниров из 11, в которых принимала участие, включая Олимпийские игры в Пхёнчхане и чемпионат Европы.