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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Первое место заняла Алена Косторная, второе - Александра Трусова, третье - Алена Канышева
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная заняла первое место в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

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15-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 217,98 балла. Второй стала россиянка Александра Трусова (215,20), бронзу завоевала россиянка Алена Канышева (198,14).

Четвертое и пятое места также остались за российскими юниорками - Анастасия Тараканова набрала 190,46 балла, Анна Щербакова - 181,83. Шестую строчку в финале заняла Ким Е Лим (177,91) из Южной Кореи.

Косторная во второй раз в карьере принимала участие в финальном этапе юниорского Гран-при. Годом ранее россиянка завоевала на турнире серебро, уступив чуть больше балла Трусовой.

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