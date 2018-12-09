Шайба Щербака в дебютном матче НХЛ за "Лос-Анджелес" помогла клубу победить "Вегас"

ТАСС, 9 декабря. "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 22-летний российский нападающий "Лос-Анджелеса" Никита Щербак отметился заброшенной шайбой в дебютной игре за клуб из Калифорнии.

В составе хозяев шайбы забросили Щербак (9-я минута), Мэтт Лафф (33), Джефф Картер (37), Дерек Форборт (43) и Нэйт Томпсон (59). У "Вегаса" отличился Оскар Линдберг (5).

2 декабря "Лос-Анджелес" забрал Щербака с драфта отказов, куда россиянин был помещен "Монреалем". Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток в порядке очереди. Щербак был выбран "Монреалем" под 26-м номером на драфте 2014 года.

В дебютном матче за "Лос-Анджелес", который стал первым и в сезоне, Щербак сыграл 13 минут 32 секунды, нанес три броска, забросил одну шайбу и заработал малый штраф за стычку с Томашем Носеком.

"Лос-Анджелес" находится на 14-й строчке в Западной конференции, набрав 23 очка в 30 играх. "Вегас" занимает восьмое место, имея в активе 33 очка после 31 матча. В следующей игре "Лос-Анджелес" 11 декабря сыграет на выезде против "Детройта", "Вегас" днем ранее на своей площадке примет "Даллас".