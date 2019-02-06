Российские теннисистки проиграли парную встречу команде Польши в Кубке Федерации

ТАСС, 6 февраля. Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина уступили полькам Алисии Росольской и Иге Свёнтек в третьей игре матча Кубка Федераций. Соревнования проходят в польском городе Зелёна- Гура.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу польской пары. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Итоговый счет матча - 2-1 в пользу команды России. Ранее Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова выиграли свои одиночные встречи. Согласно регламенту турнира, команды проводят три матча в один день, результаты всех матчей будут учтены в окончательной таблице.

Сборная России выступает в третьем дивизионе турнира, россиянки находятся в группе I зоны Европа/Африка. В четверг российским теннисисткам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации.

Сборная России выигрывала Кубок Федерации четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). В прошлом розыгрыше россиянки выступали в рамках второй мировой группы, но проиграли команде Латвии и опустились дивизионом ниже.