Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в Германии

ТАСС, 7 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в четверг в немецком Инцелле. Более 100 спортсменов из 20 стран в течение трех дней разыграют 14 комплектов наград.

Мировое первенство пройдет на стадионе Max Aicher Arena, который вмещает 6 тыс. зрителей. Арена была открыта в 1965 году и неизменно принимает крупные международные соревнования по конькобежному спорту. Россиянин Денис Юсков в 2015 году здесь установил рекорд катка на дистанции 1500 м. Также россиянам принадлежит рекорд катка в командном спринте, установленный в 2017 году.

Юсков вошел в состав национальной сборной на предстоящий турнир, он выступит на дистанциях 1000 м, 1500 м и в командном спринте. В Инцелле также побегут Павел Кулижников (500 м, 1000 м, командный спринт), Руслан Мурашов (500 м, командный спринт), Виктор Муштаков (500 м, 1000 м), Руслан Захаров (масс-старт, 1500 м), Сергей Грязцов (1500 м), Сергей Трофимов (1500 м, 5000 м), Данила Семериков (5000 м, 10 000 м, масс-старт, командная гонка преследования) и Александр Румянцев (5000 м, 10 000 м, командная гонка преследования). В составе женской команды России выступят Ольга Фаткулина (500 м, 1000 м, командный спринт), Ангелина Голикова (500 м, командный спринт), Дарья Качанова (500 м, 1000 м), Екатерина Шихова (1000 м, 1500 м, командный спринт), Евгения Лаленкова (1500 м, 3000 м, командная гонка преследования), Елизавета Казелина (1500 м, масс-старт), Наталья Воронина (3000 м, 5000 м, командная гонка преследования) и Елена Сохрякова (3000 м, 5000 м).

В первый день чемпионата мира пройдут забеги в командных спринтах, на 3000 м у женщин и на 5000 м у мужчин. В пятницу будут разыграны медали на дистанции 500 м, а также в командных гонках преследования. 9 февраля состоятся забеги на 1000 м и 5000 м у женщин, на 1000 м и 10000 м у мужчин. Турнир завершится в воскресенье забегами на 1500 м и масс-стартами.

Кулижников настроен по-боевому

На прошлом чемпионате мира, который состоялся в 2017 году, российские конькобежцы завоевали одну серебряную (Юсков, 1500 м) и две бронзовые (Мурашов, 500 м и женская командная гонка) медали. Национальная команда выступала без лидера Павла Кулижникова, который пропустил турнир из-за недостаточной готовности. Теперь молодой конькобежец подходит к чемпионату мира в хорошей форме - на прошедшем в Дрездене этапе Кубка мира россиянин выиграл оба забега на 500 м, что позволило ему занять промежуточное первое место в общем зачете на данной дистанции. Ради первенства в Инцелле Кулижников пропустил чемпионат Европы, который прошел в середине января в Италии.

По словам тренера Дмитрия Дорофеева, спортсмен подходит к чемпионату мира в боевом настроении и без проблем со здоровьем. Как и Кулижников, хорошие результаты на этапах Кубка мира показали многие российские конькобежцы, их результаты, по мнению главы Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова, оставляют позитивное впечатление перед турниром в Инцелле.

Первый чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел в 1996 году в Хамаре (Норвегия). Турниры проводятся ежегодно, кроме олимпийских сезонов, а в последние 15 лет эти соревнования носят статус предолимпийских. В 2017 году первенство прошло в Канныне (Южная Корея), ранее его принимали Солт-Лейк-Сити (США), Турин (Италия), Ванкувер (Канада) и Сочи.