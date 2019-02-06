Сборная России в экспериментальном составе стартует на третьем этапе Еврохоккейтура

ТАСС, 7 февраля. Сборная России по хоккею стартует на Шведских играх (хоккейные игры Beijer), которые пройдут с 7 по 10 февраля в Стокгольме. В четверг команда Ильи Воробьева в вынесенном матче в Ярославле сыграет против финнов.

Россияне также встретятся со шведами (9 февраля) и с чехами (10 февраля) в матчах в Стокгольме. После двух этапов Евротура сборная России занимает в турнирной таблице первое место, набрав 14 очков, вторыми идут финны (10), третью строчку занимает сборная Швеции (7), четвертую - Чехии (5). Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и Москве.

Сборная России выступит на Шведских играх в экспериментальном составе, в который вошли только два олимпийских чемпиона - Артем Зуб и Вадим Шипачев. Кроме того, защищать цвета национальной команды будут лишь два хоккеиста ЦСКА и три игрока из СКА. По открытой тренировке стало понятно, что тренерский штаб не намерен отказываться от использования в национальной команде клубных связок. Нападающие московского "Динамо" Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, занимающие третье и четвертое места в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соответственно, сыграют в одном сочетании с форвардом и капитаном "Спартака" Анатолием Никонцевым.

Вторая тройка полностью состоит из игроков "Авангарда" - Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев. В третьем сочетании тренировались два представителя ЦСКА Константин Окулов и Андрей Светлаков, а также нападающий СКА Андрей Кузьменко, проводивший прошлый сезон в столичном клубе в связке со Светлаковым. Четвертое сочетание составили два хоккеиста "Салавата Юлаева" - Антон Бурдасов и Александр Кадейкин, а также форвард петербургского СКА Алексей Кручинин. В расположение сборной вызваны и молодые игроки - бронзовые призеры молодежного чемпионата мира в Канаде Григорий Денисенко и Кирилл Слепец, а также Денис Алексеев, все хоккеисты представляют ярославский "Локомотив".

"Сейчас пауза, мы посчитали нужным взять ребят не из ЦСКА и СКА, а лидеров других клубов и лучших ребят молодежной сборной. По нашей системе мы ведем игроков с молодежной сборной", - пояснил главный тренер сборной Воробьев.

Из-за травм не смогут принять участие в Шведских играх приглашенные в состав защитники Виктор Антипин, Андрей Педан и Николай Демидов, а также лучший вратарь молодежного чемпионата мира в Канаде Петр Кочетков. Вместо Кочеткова вызван голкипер "Витязя" Александр Самонов. Игроков линии обороны заменили Евгений Кулик ("Спартак") и Иван Мищенко ("Адмирал"). Всего на турнир вызвано девять хоккеистов, которые не провели за сборную ни одной игры, в том числе три вратаря - Самонов, Игорь Бобков ("Авангард") и Илья Коновалов ("Локомотив").

Шипачев - капитан

31-летний Шипачев, являющийся самым возрастным игроком сборной России на Шведских играх, не выступал за национальную команду со стартового матча Олимпиады в Пхёнчхане против команды Словакии (2:3). В нынешнем сезоне КХЛ Шипачев набрал 59 (18 шайб + 41 голевая передача) очков в 56 матчах и занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата. В составе сборной России Шипачев провел 115 игр и набрал 93 (27+66) очка. Он является чемпионом мира 2014 года и олимпийским чемпионом 2018 года, а также серебряным призером первенства мира - 2015 и двукратным бронзовым призером мировых чемпионатов (2016, 2017).

Шипачев был назначен капитаном команды. "Возвращение Шипачева [в сборную] показывает, что мы объективны в наших решениях, играют только лучшие. Иногда для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. Вадим в этом сезоне показывает тот уровень, который необходим сборной России", - отметил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Воробьев объявил, что в матче со сборной Финляндии ворота россиян будет защищать 20-летний Коновалов. Нападающий сборной России и одноклубник Коновалова по "Локомотиву" Денисенко считает, что вратарь придаст игрокам уверенности. "Думаю, в Ярославле будет хорошая атмосфера, там отличные болельщики. Будет приятно выйти на лед на родной арене, постараюсь не нервничать", - сказал Денисенко.

Несмотря на эксперименты, Ротенберг заявил о том, что сборная России едет на турнир за победой. "У нас всегда стоит цель - только победа, побеждать в каждом матче. Состав у нас оптимальный, мы взяли лучших игроков своих клубов", - сказал вице-президент ФХР.

Шведские хоккейные игры проводятся с 1991 года. Самой титулованной командой турнира является сборная Швеции - 12 побед. Семь раз на турнире побеждали финны, пять раз первое место занимали отечественные хоккеисты (сборные СССР, СНГ и России).

Заключительный этап Еврохоккейтура сезона-2018/19 пройдет 2-5 мая в Чехии.