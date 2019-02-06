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Рижское "Динамо" проиграло сборной Великобритании по хоккею в выставочном матче в Ковентри

Встреча завершилась со счетом 1:3

ТАСС, 7 февраля. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" уступил сборной Великобритании со счетом 1:3 в выставочном матче, который прошел в британском городе Ковентри.

В составе победителей шайбы забросили Люк Феррара (9-я минута), Радхи Лэйк (23) и Бен О'Коннор (60). У проигравших отличился Эдийс Брахманис (53).

Сборная Великобритании впервые с 1994 года сыграет в высшем дивизионе чемпионата мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. В рамках подготовки к мировому первенству команда Великобритании проведет еще два контрольных матча с нижегородским "Торпедо" - 27 и 28 апреля в Ноттингеме и Шеффилде.

Рижское "Динамо" занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 54 очка после 57 встреч.

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